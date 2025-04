Secoloditalia.it - Iginio Massari elogia Meloni: “L’unica che ha saputo ascoltare”. E la sinistra “rosicona” va in tilt: narrazione dem smentita coi fatti

Leggi su Secoloditalia.it

«La storia per arrivare fin qui è stata lunga e Giorgiami ha accompagnato in questo percorso ed èpersona che con i vari governi hae non solo sentire. Perché chi sente è come una puntura di zanzara. Ma chi ascolta deve riflettere», ha precisato e sottolineato con l’evidenziatorenella sua dichiarazione nel cortile d’onore di Palazzo Chigi, dove si è svolta la cerimonia di consegna del Premio “Maestro dell’Arte della Cucina Italiana“, istituito con la legge 59 del 19 aprile 2024, per valorizzare le eccellenze dell’enogastronomia italiana. E dove il presidente del Consiglio ha conferito il prestigioso riconoscimento alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.«Un percorso – ha aggiunto il celebre maestro pasticciere proseguendo – durato 22 anni.