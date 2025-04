Nel 2023 24 Gravina ha percepito dalla Uefa 540 mila euro lordi Ceferin poco meno di 34 milioni di euro

Ilnapolista.it - Nel 2023/24 Gravina ha percepito dalla Uefa 540 mila euro (lordi). Ceferin poco meno di 3,4 milioni di euro

Leggi su Ilnapolista.it

Gabriele, dopo aver ottenuto la riconferma come presidente della Figc, incassa anche la rielezione come membro del Comitato Esecutivo, arrivata per la prima volta nel 2021. Come ricorda Calcio&Finanza, da due anni a questa parte, il numero uno della Federcalcio italiana ricopre anche la carica di vicepresidente di Aleksander. Nomina a numero due dellache ha permesso adi affiancare gli altri vicepresidenti, che sono:Karl-Erik Nilsson, primo vicepresidente; Zgbigniew Boniek, Laura McAllister, Armand Duka e David Gill, tesoriere della.Leggi anche:: «L’espansione del Mondiale? Strano non ne sapessimo nulla, non è una buona idea»Lo stipendio dialla(stagione/24)fu eletto vicepresidente dellail 5 aprile