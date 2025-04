Inter-news.it - Serena riflette: «Thuram, una luce diversa senza Lautaro Martinez»

Aldoha espresso il suo punto di vista sulla prestazione di Marcusin Milan-Inter, indicando una differenza rispetto a quando il francese gioca con.LA PROSPETTIVA – Aldosi è così pronunciato a Radio Sportiva sul rendimento di Marcusnella sfida di Coppa Italia pareggiata dall’Inter contro il Milan per 1-1: «Si è riportato in una posizione di vassallaggio nei confronti di. Ieri non ho visto in lui quellamostrata in occasione della prima parte di Campionato.non ha avuto quel piglio che si era, invece, visto a inizio stagione. Il francese e l’argentino sono due giocatori che si integrano benissimo, come dimostrato dal loro rendimento quando giocano insieme».da una parte, Leao dall’altraIL PORTOGHESE –si è successivamente soffermato su un rivale dial Milan, quel Rafael Leao spesso in grado di far soffrire la difesa dell’Inter: «Quando Leao gioca come ha fatto ieri, rappresenta un plus per il Milan.