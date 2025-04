Sogno e incubo

Leggi su Ilnerazzurro.it

Di Flavio Verzola.Il derby. come perenne stato di angoscia!Estremizzando l’insana passione per il nerazzurro, il derby rappresenta per tutti, o quasi, la madre di tutte le prove. L’eterna discussione tra tifosi schierati su quale sia la vera nemesi divide gli anti: spesso, tra le mura meneghine, il derby è uno solo, mentre la “meretrice sabauda” è più ignorata e disprezzata che odiata. Fuori Milano, invece, la Juventus è il nemico numero uno!Io rispondo con una diplomatica affermazione: “Ho il cuore grande per odiarvi tutti”, direttamente dal lupo e la nonna di Cappuccetto Rosso! Mento sapendo di mentire: il livello di ansia raggiunto nei derby è di gran lunga superiore a qualsiasi altra partita! Al punto da aver sperato in un’eliminazione “soft” con la Lazio. invece, nada de nada!Questa Coppa Italia si culla tra sogni di lontani tripleti e impegni che forse sarebbe stato meglio evitare.