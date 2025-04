Thesocialpost.it - Sport in lutto, il giovane campione trovato morto a casa

Simon Millon,promessa del ciclismo, è statosenza vita nella sua abitazione di Tours. La notizia ha sconvolto l’intero ambiente delle due ruote, con le cause del decesso ancora in fase di accertamento. Le prime ipotesi parlano di un malore improvviso, ma le autorità stanno indagando sulle circostanze della sua scomparsa.Il dramma e l’annuncio del clubA dare la tragica notizia è stata la sua squadra, il Guidon Chalettois, che nella serata di martedì ha condiviso un messaggio di dolore, esprimendo lo shock e la difficoltà di superare una perdita così improvvisa. Il club ha sottolineato quanto Millon fosse apprezzato dai suoi familiari, dagli amici e dai compagni di squadra, che ora vogliono onorare la sua memoria nelle prossime competizioni.Millon era il capitano della sua squadra, una delle più competitive della categoria National 1 in Francia.