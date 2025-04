Calciomercato.it - Inter, chiesto formalmente un top player all’Atalanta | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Marotta e Ausilio stanno iniziando a programmare il mercato dei nerazzurri. Si pensa di regalare ad Inzaghi un titolare di GasperiniCon la conquista dell’Europa League nella passata stagione, l’Atalanta è a tutti gli effetti entrata nel novero dei top club italiani. Quest’anno gli orobici di Gasperini hanno lottato anche per lo scudetto, almeno fino allo scontro diretto casalingo perso contro i campioni d’Italia in carica dell’di Inzaghi.Gasperini e Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itC’è comunque un piazzamento in Champions League e un terzo posto da difendere nelle ultime otto giornate di Serie A. Poi, come ogni estate, il club bergamasco potrebbe decidere di lasciar partire qualcuno dei suoi gioielli, fiduciosa di rimpiazzarli con calciatori pronti a esplodere a loro volta. La verità novità potrebbe essere rappresentata dal cambio alla guida tecnica, con il Gasp pronto a lasciare con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto dopo aver annunciato che non rinnoverà con l’Atalanta.