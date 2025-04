Ilnapolista.it - Ceferin: «L’espansione del Mondiale? Strano non ne sapessimo nulla, non è una buona idea »

Il presidente Uefa, Aleksander, interviene in conferenza stampa dopo il 49° congresso della confederazione calcistica europea. Le parole del presidente Uefa riproposte da Tmw.: «Con ilper Club, ci saranno più partite per i giocatori»L’anno scorso aveva detto di non volersi ricandidare, ha cambiato?«Parliamo del congresso di oggi. So che si leggono e sentono tante cose, ma non credo sia il momento».Quando pensa che la Russia possa essere riammessa nel calcio europeo?«Ne ho parlato più volte, e continuerete ad avere i vostri dubbi. Quando la guerra si fermerà, sarà riammessa».Leggi anche: L’Uefa diè un’enclave russa, i funzionari di Putin non hanno mai smesso di comandare (Guardian)Cosa pensa deldel?«Mi ha sorpreso, più di quanto abbia fatto con voi.