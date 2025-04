Tuttivip.it - “Ma lei… Bella sorpresa”. Lo scoop sulla famosa e Lorenzo dopo il Grande Fratello e dopo Shaila

?Negli ultimi giorni, l’attenzione del pubblico si è concentrata suSpolverato, ex concorrente delFratello, a seguito della sua recente rottura con Shaila Gatta. La loro relazione, durata sei mesi all’interno della Casa, è stata caratterizzata da momenti di passione alternati a conflitti accesi.l’eliminazione di Shaila durante la semifinale, la ballerina ha avuto modo di riflettereloro storia, decidendo infine di porvi termine in diretta televisiva, sollevando non poche polemiche tra i fan.Parallelamente, si è diffusa la notizia della possibile partecipazione die Shaila a “The Couple 2025”, un nuovo reality show di Canale 5 dedicato a coppie con questioni irrisolte. A rafforzare queste speculazioni, è intervenuto un gesto social di Jasmine Carrisi, figlia del noto cantante Al Bano.