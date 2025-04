Anteprima24.it - Coldiretti festeggia i cento anni del socio fondatore Ciccio De Blasio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutohato i 100delFrancesco Dedetto, già presidente di sezione di Cassano Irpino per oltre 20nonché tra i soci fondatori delladi Avellino.Un pomeriggio ricco di ricordi, emozioni, racconti e di tanto senso di comunità e famiglia, da cui è emerso un forte senso di appartenenza.Lo stessoha ricordato il lavoro svolto dalle casse mutue sul territorio, quando non esistevano diritti previdenziali ne’ tutele.Sono state ricordate le tante battaglie condotte neglisotto la leadership di Paolo Bonomi, i tanti diritti e i tanti riconoscimenti ai braccianti e ai mezzadri che negli‘50 erano “invisibili” alla società come ha ricordato GiovCusano, presidente storico dell’Ufita.Al fianco di, accompagnato dai figli e dai nipoti, il presidente del Movimento Pensionati Egidio Carfagni con i membri del consiglio, il sindaco di Cassano I.