L’asse Sala-Fontana svende Milano alla finanza internazionale | ora il cittadino è suddito di troppi regni

Sembra incredibile ma a, la metropoli italiana dell’iper-globalizzazione, Lega e Fratelli d’Italia ogni tanto fanno qualche piccolo moto di opposizione, ma poi in concreto, pur a non troppa distanza dscadenza del mandato del sindaco Beppe, si siedono spesso e volentieri al tavolo della spartizione e della svendita del patrimonio pubblico. Altro che populisti e sovranisti: sono tutti ‘privatisti’ a oltranza.Le ultime notizie, da titolo enfatico sul Corriere della Sera, recitano: Asse, dopo la riqualificazione del Corvetto e il nuovo stadio, ora il Museo della Resistenza. Non è un pesce d’aprile ma una sintesi approssimativa di un patto politico ‘cementato’ sulla speculazione edilizia e sul cosiddetto ‘salva-’ che si èrgato simbolicamentecultura: dopo La Scala e il Piccolo, ora anche per la sede museale del movimento partigiano, e pure per la costruzione della titanica nuova biblioteca finita già al centro del caso giudiziario che ha visto coinvolto l’archistar del ‘bosco verticale’ dellada ri-bere, Stefano Boeri.