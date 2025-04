Notizieaudaci.it - Federica Brignone, rovinosa caduta agli Assoluti: doppia frattura e diversi mesi di stop

del piatto tibiale e del perone per la vincitrice della Coppa del MondoAveva disertato la discesa libera ma si è presentata al cancelletto di partenza dello slalom gigante dei campionati italiani di sci alpino.ha riportato lascomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, nella bruttadurante glidi sci in corso sulla pista ‘Mediolanum’ della Ski Area Lusia, in Val di Fassa.rischia dai 4 ai 6diÉ questo, fa sapere la Fisi, l’esito degli esami ai quali la campionessa azzurra si è sottoposta all’ospedale di Trento, dove era stata trasportata in elicottero. Ancora da definire la prognosi, ma da quanto emerge il brutto infortunio comporteràdi(dai 4 ai 6) a meno di un anno dalle Olimpiadi di Cortina e con la preparazione estiva che rischia di saltare del tutto.