Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni 4 aprile: Rita prende una decisione difficile, Adelaide peggiora

Nel prossimo episodio in onda su Rai 1: Alfredo sorla famiglia Amato con un regalo speciale, mentre alfervono discussioni sulla nuova collezione. Il9 torna domani giovedì 3con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntatacomunica alle Veneri una notizia dolorosa ma inevitabile,non può lasciare Milano Nell'episodio precedente Agata riceve numerosi complimenti per il suo servizio fotografico, ma sono le parole di Mimmo a farle battere il cuore, spingendola a invitarlo al cinema. Intanto, la notizia del trasferimento di Rosa, che non vive più con Marcello, porta Tancredi a fare una rivelazione inaspettata a Umberto. Odile, sul punto di firmare il .