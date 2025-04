Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-04-2025 ore 15:25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellaper correndo il grande raccordo anulare tra Fiumicino enina in carreggiata esterna mentre è in carreggiata interna accordi tra Cassia bis Salaria più avanti tra le uscita Nomentana aTeramo sul tratto Urbano code tra Portonaccio e la Togliatti direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo laFiumicino quando tra Colombo e Magliana direzione Fiumicino mentre in via Aurelia rallentamenti tra Torrimpietra Palidoro direzione Civitavecchia infine a via Cristoforo Colombo traffico rallentato tra via di Mezzo Cammino e vieni con la direzione Ostia radiologica ed Astral infomobilità è tutto oro un messaggio di sicurezza stradale e giallo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa campagna di sensibilizzazione azione promossa dae Astral infomobilità un servizio dellahttps://storage.