Romadailynews.it - Roma, studentessa americana muore per shock anafilattico dopo aver mangiato un panino

La 21enne si è sentita maleil pranzo in un locale di via Casilina: inutili i tentativi di soccorsoTragedia ieri pomeriggio a, dove unadi 21 anni è deceduta a causa di uno, probabilmente provocato da un alimento contenuto in unconsumato durante il pranzo.La giovane si trovava in un ristorante in zona Casilina, insieme ad alcune amiche., intorno alle 15, ha iniziato a sentirsi male. Secondo una prima ricostruzione, a causa delle difficoltà linguistiche, lanon sarebbe riuscita a comunicare al personale del locale le proprie allergie alimentari.In preda a una reazione allergica, ha cercato di raggiungere di corsa la residenza universitaria che ospita studenti Erasmus in via Casilina per assumere un farmaco d’emergenza.