Infortunio Federica Brignone quando può tornare | l’incognita sui tempi e le Olimpiadi 2026 a rischio

Nella gara meno importante è arrivato l’più grave:ha rimediato una terribile frattura a tibia e perone inforcando una porta durante il gigante dei Campionati italiani in Val di Fassa. Uno choc per la campionessa valdostana e per tutto lo sci azzurro: dovrà essere subito operata, ma ad oggi la sua presenza alle prossimeinvernali di Milano-Cortinaè a forte. Al momento, sono tantissime le incognite riguardo aidi recupero da uncosì grave.puòè una domanda complessa, ma è certo che la riabilitazione dopo l’intervento chirurgico durerà diversi mesi. La campionessa dello sci azzurro, in forza ai Carabinieri, ha già 34 anni: i Giochi in casa dovevano essere probabilmente la sua ultima avventura sugli sci.