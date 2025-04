Ilfattoquotidiano.it - Dazi, ecco la formula creativa usata dalla Casa Bianca per calcolare le (presunte) tariffe imposte dagli altri Paesi

Altro chereciproche personalizzate, calcolate sommando Paese per Paese il livello medio deiapplicati alle merci Usa, il valore delle barriere non tariffarie e l’Iva, che Donald Trump contro ogni evidenza economica ritiene sia l’equivalente di una barriera all’import. I numeri annunciati dal presidente Usa durante la conferenza stampa del Liberation day con cui ha avviato una guerra commerciale contro il resto del mondo sono stati ricavati con un metodo ben più rozzo. Che ha fatto saltare sulla sedia analisti ed economisti. Le percentuali elencate nella colonna centrale della tabella imbracciata dal tycoon sotto la voce “Tariff charged to the Usa – Including currency manipulation and Trade barriers“, infatti, non sono altro che il rapporto tra deficit commerciale statunitense (differenza tra esportazioni e importazioni) nei confronti di ogni singolo Stato o area economica e le importazioni negli Usa provenienti dallo stesso Stato.