Lanazione.it - Firenze, finestrino dell’auto rotto e valigie rubate. Dentro c’erano i vestiti di una bimba

Leggi su Lanazione.it

, 3 aprile 2025 – Un altro vetroper rubare all’interno di una macchina nel Quartiere 4 di. È successo in via dell’Argingrosso, nei pressi dell’incrocio con via Pio Fedi. Il proprietario aveva parcheggiato ieri, 2 aprile, intorno alle 19; ma con suo rammarico stamattina alle 7 ha trovato ile la macchina interamente messa sottosopra all’interno. Il ladro ha rubato duedal bagagliaio e dei sacchi contenenti idella bambina del residente, oltre a rovistare e forse prendere qualcos’altro in tutti i vani portaoggetti dell’abitacolo. Il delinquente ha probabilmente infranto il deflettore posteriore sinistro; poi, non riuscendo ad arrivare alla sicura dello sportello per la distanza, hapure ilper portare a termine il suo progetto.