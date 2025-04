Romadailynews.it - Cina: Mongolia Interna, agnellini accompagnano fuori da scuola studenti

Leggi su Romadailynews.it

Immaginate di essere prelevati dada due adorabili! E’ esattamente quello che e’ successo in unaelementare della, in. Un genitore ha portato questi piccoli e soffici amici al cancello dellae i bambini non ne avevano mai abbastanza. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6059626/6059626/2025-04-03/-da-Agenzia Xinhua