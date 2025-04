Lettera43.it - Bitcoin, come sta andando dopo l’annuncio dei dazi di Trump

deicommerciali da parte di Donaldimpatta anche suie, in generale, il mercato delle criptovalute. L’avversione al rischio che si è innescata parallelamente all’incertezza globale per le tariffe imposte dall’amministrazione americana ha fatto scivolare il denaro virtuale di diversi punti percentuali. La crypto di Satoshi Nakamoto ha ceduto circa l’1,9 per cento passando di mano a 83 mila dollari, con una lieve ripresaaver perso fino al 4,4 per cento in quattro ore. In calo anche altri assetEther e Solana, con quest’ultima giù di oltre il 9 per cento. «In quanto asset rischiosi, hanno generalmente performato male durante le fasi di incertezza», hanno spiegato a Cryptonomist gli analisti di Ava Labs. «I mercati caleranno probabilmente nel breve periodo, non tanto per le tariffe ma per quello che rappresentano, ovvero un ritorno alla volatilità legata alle scelte politiche».