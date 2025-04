Lucio Corsi presenta Volevo essere un duro in tour | sold out nei club e appuntamento a Napoli il 23 aprile

Leggi su Ildenaro.it

È in partenza il 10da Perugia il “2025” di, nove date – prodotte da Magellano Concerti – che hanno già registrato il tutto esaurito e che toccheranno le principali città italiane. A giugno avrà invece inizio “Estate 2025” nei festival estivi italiani, di cui oggi si annuncia una nuova ultima tappa il 18 agosto al Summer Nights di Follonica (GR). Queste 28 date segnano gli unici appuntamenti live per il 2025 dell’artista e comprendono anche gli imperdibili show di “Ippodromi 2025” a Roma e Milano (21 giugno al Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle e 7 settembre al Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro). Lenée arrivano dopo la pubblicazione del nuovo album “un” (Sugar Music), uscito il 21 marzo su tutte le piattaforme digitali e disponibile in pre-order nei formati vinile e CD, in arrivo il 4