Salone del Libro di Torino 2025 | biglietti e dove trovarli

Dal 15 al 19 maggio, torna ilinternazionale deldial Lingotto Fiere. Arriva alla sua 37esima edizione l’evento di cinque giorni dedicati alla lettura, con autori e autrici italiani e internazionali, case editrici, lettrici e lettori di ogni età. Nella scorsa edizione, la prima guidata da Annalena Benini, i visitatori sono stati circa 222.000 dal 9 al 13 maggio. L’84% delle persone aveva comprato il biglietto online, il 29% dei quali era under 25 e il 61% under 40. Negli ultimi anni, il costo del biglietto online è cresciuto: è aumentato di 3 € rispetto all’edizione del 2022 e di 5 € dal 2017; mentre non ha subito variazioni rispetto al 2024.del: prezzi, riduzioni e abbonamentiPer partecipare agli appuntamenti, ai panel e per visitare gli stand è possibile acquistare il biglietto sul sito www.