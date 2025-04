Mistermovie.it - Mister Movie | Runner, Alan Ritchson e Owen Wilson Infiammano il Queensland!

Preparati ad un'esplosione d'azione!, reduce dal successo di "Reacher", e il miticosono i protagonisti di "", un action-thriller adrenalinico. Le riprese sono iniziate il 31 marzo nel, in Australia, tra Brisbane e la Gold Coast.: Azione in ""La trama?interpreta Hank Malone, un corriere d'elite incaricato di consegnare un organo vitale a una bambina di sette anni. Quella che sembra una semplice consegna si trasforma in una lotta per la sopravvivenza quando forze esterne prendono di mira il prezioso carico., invece, veste i panni di Ben, un corriere medico che il personaggio didovrà proteggere controvoglia.: L'Hollywood d'Australia Accoglie ""Ilsta diventando la meta preferita per le produzioni cinematografiche.