Panorama.it - Piloti militari Usa: “Se incinta niente attività di volo”

Leggi su Panorama.it

piùdiper lestatunitensi. Se fino a ieri potevano comunque salire su un velientro la 28° settimana di gravidanza, ora aie l’equipaggio dell’Usaf in stato interessante non sarà più consentito volare dalla notizia di essere in stato interessante. Si tratta di uno dei numerosi aggiornamenti delle regole per le donne incinte che limitano il servizio, ma sono regole che allineano le linee guida dell’aeronautica con le politiche di altre Forze Armate sullo stesso argomento, poiché è stato ritenuto che i primi tre mesi sono il periodo nel quale è più frequente il pericolo di aborto. Rimane comunque la possibilità, una volta superato il primo trimestre, di richiedere una deroga per continuare a volare fino alla 32° settimana di gravidanza, quattro settimane in più rispetto a quanto consentito in precedenza.