Grave lutto per Tosca le strazianti parole della cantante

ROMA – Con un lungo post pubblicato su Facebook,Donati ha condiviso oggi, giovedì 3 aprile,di commovente intimità e dolore rivolte alla madre scomparsa da poco. “Sono stati giorni duri, violenti dove ho girato Roma in lungo e largo. Ho consumato ogni energia per cercare un segno, un ricordo, a volte mi è sembrato addirittura di vederti di spalle”, scrive l’artista romana, aprendo così un messaggio che è insieme lettera e preghiera.“È tempo di lasciare andare, ma ti prego: con calma”, continua, chiedendo al tempo di non correre troppo, di permetterle ancora di abitare il dolore, rifugiandosi nei ricordi. Ricorda con tenerezza i momenti condivisi con la madre, dalle passeggiate per i vicoli di Roma all’intesa fatta di silenzi, sguardi e piccoli riti. “Ho lasciato che Roma prendesse il tuo posto.