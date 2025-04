Parco archeologico di Pompei il biglietto si compra anche alla stazione di piazza Garibaldi

Leggi su Ildenaro.it

UnEav per promuovere la Villa Poppea e una biglietteria per l’acquisto dei biglietti deldipresso ladi. Due azioni di marketing e di sinergia tra il, il Comune di Torre annunziata e l’EAV per la promozione dei siti della Grande. La prima è una iniziativa promossa dal Comune di Torre Annunziata, su proposta dell’Assessore al Turismo Alfonso Ascion, con ildie la Direzione Eav per sostenere l’offerta turistica dell’area archeologica di Oplontis. Nei prossimi giorni nelle biglietterie Eav saranno disponibili 10mila ticket del circuito “Urbano Napoli”. Al centro deluna foto della Villa di Poppea e lo slogan “Visit Oplontis”. L’iniziativa, che rientra nel Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Comune e Eav per attività di co-marketing, è stata presentata oggi presso la Direzione Generale Eav di Napoli.