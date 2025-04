Romadailynews.it - Roma, operazione antidroga a Ostia: tre arresti, sette denunciati e oltre 300 persone controllate

I carabinieri della compagnia diin azione contro spaccio, degrado urbano e reati predatori.A, i carabinieri della compagnia locale hanno condotto una vastadi controllo nelle zone più frequentate del territorio, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di droga, i reati predatori e fenomeni di degrado urbano.Il bilancio dell’attività è di tredenunce. Tra i fermati figura un ragazzono di 17 anni, sorpreso in atteggiamento sospetto in zona “Giardino di”. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato 32 grammi di hashish nascosti negli indumenti intimi. Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri 250 grammi della stessa sostanza, materiale per il confezionamento e 2.490 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.