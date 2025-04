Unlimitednews.it - Dazi, Tajani “Mio disegno sarebbe avere mercato unico transatlantico”

Leggi su Unlimitednews.it

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il mioquello diun, zero tariffe di qua e zero tariffe di là, quelloil modo migliore per sviluppare il commercio e rinforzare la posizione dell’Occidente”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, in un punto stampa con i giornalisti dopo l’incontro avuto con il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic. “Io credo che gli Stati Uniti vogliano puntare sul rafforzamento della produzione industriale in America. Questa è la loro posizione, noi siamo italiani ed europei, dobbiamo tutelare le nostre imprese in un rapporto positivo. Il mioquello diun, zero tariffe di qua e zero tariffe di là. Quelloil modo migliore per sviluppare il commercio e rinforzare la posizione dell’Occidente”, ha detto