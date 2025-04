Thesocialpost.it - San Marino, incidente dopo la rotatoria: SUV cade nella scarpata

Attimi di paura a Borgo Maggiore, poco prima delle 14 di giovedì, a causa di unche ha coinvolto un SUV Suzuki con targa sammarinese.L’auto fuori controllo e il rischio di cadutaIl veicolo stava percorrendo Strada Sottomontana in direzione Borgo quando, giunto nei pressi della rotonda di Strada Quinta Gualdaria, il conducente ha improvvisamente perso il controllo. L’auto ha invaso il marciapiede per diversi metri prima di schiantarsi contro un albero. Il mezzo si è poi fermato in bilico sul bordo della, con il retro sospeso nel vuoto, creando una situazione di grande pericolo.L’intervento dei soccorsiSul posto è intervenuta immediatamente la Squadra antincendio della Polizia Civile, che ha ancorato il veicolo a un albero per evitare che precipitasse. Soloaver messo in sicurezza il SUV, i soccorritori hanno estratto il conducente dall’abitacolo.