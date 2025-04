Lanazione.it - La Toscana alla Fiera del Cicloturismo

Firenze, 3 aprile 2025 - La Regione, accompagnata da sette Comunità d’Ambito Turistico, sarà protagonistadel, che si terrà a Bologna dal 4 al 6 aprile. Un appuntamento imperdibile per scoprire itinerari, proposte ed eventi di Piana di Lucca, Riviera Apuana, Valdichiana Aretina, Firenze e Area Fiorentina, Mugello, Terre di Pisa e Maremma Nord. Le destinazioni saranno presenti nell’Area B, stand 17, per accogliere i visitatori e condividere esperienze di viaggio uniche. La, eccellenza del, sarà protagonista di due talk dedicati. Secondo l’ultimo report State of Cycling Tour Operators Industry redatto da Atta, Cycle Summit e ECF, l'Italia si conferma la meta più ambita per il turismo su due ruote, con lacome prima regione di destinazione per i cicloturisti internazionali.