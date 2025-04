Unlimitednews.it - Tajani “No a sanzioni UE sul whisky, tutelare il nostro export”

Leggi su Unlimitednews.it

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Nella lista dell’Unione europea non dovrebbe essere inserito il, cosa che ho ribadito anche oggi a Sefcovic, perché mettere una sanzione sulsignifica provocare una reazione sull’alcol che noi esportiamo, e sui vini in modo particolare”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, in un punto stampa con i giornalisti a Bruxelles dopo l’incontro avuto con il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic. “E siccome esportiamo molto più vino di quantoimportiamo sarebbe una scelta perniciosa per noi stessi, una forma di autolesionismo”, ha aggiunto.lcr/mca1(Fonte video: ufficio stampa Ministero degli Esteri)Unlimited News - Notizie dal mondo