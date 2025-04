Movieplayer.it - UFO Sweden, la recensione: la verità è là fuori, ancora una volta

Leggi su Movieplayer.it

Al centro di UFOun'adolescente sulle tracce del padre, scomparso anni prima mentre cercava risposte a un possibile contatto extraterrestre nascosto dalle autorità. Su Rai4 e RaiPlay. Denise era soltanto una bambina quando suo padre, grande appassionato di UFO, scomparve misteriosamente nel nulla. Sono trascorsi gli anni e la protagonista è ora un'adolescente dal carattere ribelle, cresciuta tra una famiglia affidataria e l'altra, che continua a covare la convinzione che il genitore, dato per morto dalle autorità, sia in realtàvivo e vegeto e che un grande mistero si nasconda nella comunità dove vive. In UFOla ragazza rischia in più occasioni di finire in riformatorio e l'amicizia con una poliziotta locale riesce a evitarle di finire dietro le sbarre. Mentre sta continuando a indagare .