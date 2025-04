Aeroporti più sostenibili | Hera e AdR firmano l’accordo

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 3 aprile 2025 – Il Gruppodi Roma hanno siglato un accordo per rendere glidi Fiumicino e Ciampino sempre più. Lo scopo verrà raggiunto sviluppando ulteriormente l’approccio circolare alla gestione delle risorse che ha portato gli scali romani a inviare a recupero la totalità dei rifiuti prodotti dai passeggeri e a risparmiare oltre un milione e quattrocento mila metri cubi di acqua potabile nel 2024, utilizzando acqua trattata per il riutilizzo per tutti gli usi nei quali non e strettamente indispensabile l’acqua potabile”.tra il Gruppoe Adr, rinnovato per altri due anni dopo un primo protocollo avviato nel 2022, punta a proseguire nel percorso di miglioramento continuo nella gestione dei rifiuti e del ciclo idrico negliLeonardo da Vinci di Fiumicino e Giovan Battista Pastine di Ciampino.