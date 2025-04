Romadailynews.it - Cittadinanza – Brasile: proteste e proposte per investire in Italia

Il governono ha nei giorni scorsi approvato il “pacchetto” che modifica, con un decreto e con due disegni di legge, tutta la normativa prevista per permettere ai discendenti di cittadinini che vivono all’estero di chiedere il passaporto del nostro paese.Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha presentato il “pacchetto”, ha chiarito che “non verrà meno il principio dello ius sanguinis e molti discendenti degli emigrati potranno ancora ottenere lana, ma verranno posti limiti precisi soprattutto per evitare abusi o fenomeni di “commercializzazione” dei passaportini”.Quali sono i nuovi limiti? Il decreto-legge approvato dal governo prevede che gli italo-discendenti nati all’estero saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato insarà cittadino dalla nascita.