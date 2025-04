Ilnapolista.it - L’ex preparatore atletico di Sinner: «Dissi a Naldi che lo spray per nessuna ragione doveva entrare in contatto con Jannik»

Umberto Ferrara ha deciso di parlare sulla vicendae sulla positività al clostebol.diaveva portato in America lo(non la pomata) che poi, usato dal fisioterapista Giacomo, aveva contaminatodurante il torneo di Indian Wells 2024. Oggi Ferrara racconta alla Gazzetta:«Era giusto attendere la pronuncia degli organi competenti, che non mette in dubbio il mio operato. Ho subito un grave danno alla mia reputazione personale e professionale. Tutti hanno letto articoli o commenti che riportavano i fatti in maniera non conforme a quanto accertato dal Tribunale Indipendente con la sentenza del 19 agosto».«Lo utilizzo da anni in quanto prescritto dal medico specialista quale farmaco di supporto per una patologia cronica. Ero perfettamente consapevole del divieto e l’ho sempre custodito con massima cautela, nel mio beauty personale», continua Ferrara.