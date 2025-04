Justcalcio.com - TS – Inzaghi, torna il Toro da Triplete

2025-04-03 14:47:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS:può fare un mezzo sorriso: Lautaro Martinez èto ad allenarsi in gruppo e contro il Parma sarà a disposizione dell’allenatore dell’Inter. Ma il mirino è puntato ovviamente sull’andata dei quarti di finale di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. I bavaresi dovranno fare a meno di diversi uomini chiave, mentre il tecnico italiano spera di avere la squadra quasi al completo. I dubbi principali riguardano Dumfries, con le sue condizioni che sembrano peggiori del previsto. E l’esterno olandese ha dimostrato di fare la differenza sulla destra,Inter, come sta Lautaro MartinezL’attaccante dell’Inter ha saltato la partita contro l’Udinese e il derby di Coppa Italia contro il Milan in seguito a un affaticamento muscolare subito con l’Argentina.