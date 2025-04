Gqitalia.it - Nintendo Switch 2 arriva il 5 giugno a un prezzo più alto del previsto e con un gioco in esclusiva

Ora è ufficiale:2 arriverà il prossimo 5aldi 469,99 euro, più di quello che si pensava all'inizio. Dopo mesi di indiscrezioni, la casa giapponese ha finalmente svelato la seconda generazione di una delle console più attese all'interno di uno deiDirect più ricchi di sempre. Dopo i refresh di metà generazione con i modelli OLED e Lite con cui ha differenziato e reso più completa la propria offerta,è pronta ad andare oltre, andando a ritoccare la console esattamente dove serviva: schermo più grande (7,9 pollici Full HD contro i 6,2 pollici HD della prima), audio tridimensionale per una maggiore immersività e memoria aumentata da 32 a 256 GB con più velocità e stand più stabile.