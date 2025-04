Luchè raddoppia | dopo lo stadio un tour estivo per portare il rap in tutta Italia

Leggi su Ildenaro.it

l’annuncio del tanto atteso concerto alloDiego Armando Maradona il prossimo 5 giugno 2025,è pronto ail suo rap in giro per l’con ilSUMMER. L’artista napoletano sarà protagonista sui palchi dei principali festival estivi, con un gran finale previsto per il 15 settembre all’Unipol Forum di Milano.Questo ritorno al Forum è particolarmente significativoil successo travolgente dell’ultimo, che ha vistoincendiare la venue milanese con la sua energia inconfondibile. Il “Summer” promette di regalare al pubblico concerti indimenticabili, attingendo alla sua imponente discografia che lo ha consacrato come uno dei pilastri della scena rapna.Nel frattempo,ha fatto sentire la sua presenza anche con nuova musica. Il suo ultimo singolo, “Anno Fantastico”, in collaborazione con Shiva e Tony Boy, ha conquistato le classifiche in brevissimo tempo, raggiungendo la seconda posizione nella Top 50in sole 24 ore e mantenendosi stabilmente nella Top 10 FIMI dal suo debutto, confermando ancora una volta la sua forza e il suo impatto.