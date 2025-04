Tpi.it - A Taranto la prima candidata sindaco creata con l’intelligenza artificiale: “Così proviamo a elevare il confronto tra i politici reali”

Leggi su Tpi.it

Si chiama Anna Luce D’Amico, ed è lacon. Una candidatura che è evidentemente una provocazione per sollevare il dibattito su un tema quanto mai delicato, frutto dell’inventiva di due professionisti della comunicazione, in vista delle elezioni comunali in programma a maggio a. La curiosa e brillante iniziativa è stata ideata da Pierluca Tagariello, responsabile della comunicazione di Roma Capitale, e Andrea Santoro, founder di Santoro comunicare.Un nome non casuale, visto che Anna è uno dei più diffusi a, e D’Amico uno dei cognomi più popolari nella cittadina pugliese. E se l’IA rispondesse davvero meglio e in modo più efficiente deiin carne e ossa ai problemi delle persone? Domande provocatorie e attuali, su cui fa riflettere questa iniziativa, che nasce proprio in una città come, segnata da una grande sfiducia nei confronti della classe politica a causa di decenni di promesse non mantenute.