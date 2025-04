Agi.it - Brignone-choc, cade e si frattura tibia e perone. Rischia sei mesi di stop

AGI - Federicaverrà operata. Nelle prossime ore la 34enne sciatrice valdostana verrà trasferita presso la clinica 'La Madonnina' di Milano dove completerà gli esami radiologici sotto stretta osservazione della Commissione medica della Fisi che stabilirà anche il percorso chirurgico. Nella drammatica caduta nella seconda manche dello slalom gigante dei Campionati italiani all'Alpe di Lusia, la campionessa del mondo della specialità e vincitrice della Coppa del mondo generale, ha riportato lascomposta pluriframmentaria del piattole e della testa deldella gamba sinistra. Per la campionessa azzurra si preannunciano tempi lunghi, tra i 6 e gli 8, per un completo recupero dall'infortunio. Come apprende l'AGI da ambienti dello sci azzurro, in attesa sia dell'esito dell'intervento che delle successiva degenza, per questo tipo di lesione vengono stimati almeno 6