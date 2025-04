Juventusnews24.com - Sudakov Juve, l’agente esce allo scoperto: «È molto interessato alla Serie A. Abbiamo già ricevuto offerte ufficiali, vi svelo tutto»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, parla: «ÈA». Le dichiarazioni sul possibile futuro del talento ucrainoVadim Shablii, agente di Georgiy, ha parlato a Diretta.it dell’interesse del Napoli e non solo. Le sue dichiarazioni sul talento dello Shakhtar Donetsk accostato anche al calciomercato.AGENTE– «Georgiy sarebbe felice di provare a giocare inA.da squadre di questo campionato, ma per facilitare il trasferimento con successo, tutte le parti coinvolte devono essere soddisfatte dei termini e dare il loro consenso. Èa cimentarsi in uno dei principali club europei. Siamo tutti aperti allee, quando arriverà il momento giusto, sono sicuro che entrerà a far parte di un grande club.