Sciopero scuola e università 4 aprile 2025 | motivazioni e info

L’Unione sindacale di base, l’Usb, ha indetto unodi scuole eche coinvolgerà il personale scolastico e universitario su scala nazionale. La mobilitazione, in programma per venerdì 4, è stata promossa dal sindacato e riguarderà quindi non soltanto i docenti, ma anche il personale Ata e i lavoratori del settore accademico. Al loro fianco ci saranno anche gli studenti e i ricercatori che aderiranno. Ma qual è l’obiettivo? L’Usbha deciso di scioperare contro il rinnovo contrattuale che «determinerebbe di fatto un impoverimento dei docenti e del personale Ata». Come spiegato da Today.it lo slogan è: «Contro il contratto, le armi e i nuovi programmi reazionari».I motivi dellodel 4I sindacalisti dell’Usb hanno spiegato anche quali sono i motivi alla base della mobilitazione.