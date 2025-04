Lanazione.it - Fiorenza in festa, teatro e poesia per condividere la memoria della città

Firenze, 3 aprile 2025 - Il 4 aprile, al13 di via Nicolodi, nel Quartiere 2 a Firenze, andrà in scena una performance teatrale curata dall’Accademia Teatrale di Firenze. Il pubblico avrà l’opportunità di assistere all’eventoin, un recital incentrato sul testo L’Annunciazione di Feo Belcari, una drammaturgia che mescola. Il progetto, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, celebra una tradizione storica fiorentina, legata al Capodanno dell’Annunciazione, un evento che affonda le radici nelle secolari celebrazioni religiose e popolari. L’obiettivo principale di questa performance è quello di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità cittadina e di trasmettere i valori storici di Firenze alle nuove generazioni, mantenendo viva lacollettiva.