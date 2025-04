Movieplayer.it - Il Turco: Can Yaman come non l'avete mai visto nell'anteprima gratuita su Mediaset Infinity

Leggi su Movieplayer.it

Il, la serie internazionale che lo vede al fianco di Greta Ferro, è stata una grande sfida professionale per Can, e i risultati si possono già vederepresente su. Alla prima TV in chiaro de Ilmanca davvero poco, intantoha regalato un assaggio della serie con l'di 10 minuti. Si possono già ricavare giudizi dalle poche scene messe a disposizione del pubblico? Uno sicuramente sì: un Cancosì non si era ancora mai. Sporco, agonizzante, abbandonato: Canè il "traditore" Hasan Balaban La serie, una grande produzione internazionale, si svolge durante il secondo assedio ottomano di Vienna, conclusosi tra l'11 e il 12 settembre 1683 con la vittoria della Lega Santa e la conseguente sconfitta dell'esercito