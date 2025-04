Ilfattoquotidiano.it - Aborto, in arrivo la mappa delle strutture sanitarie dove è possibile. Ma mancano ancora i dati sull’obiezione

Sarà disponibile a breve lanazionalein cui èeffettuare l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG). Lapresenterà per ciascuna regione la lista dei punti IVG con indirizzi, contatti e altre informazioni. L’annuncio è stato dato oggi durante il convegno “Interventi per migliorare la qualità dei, la prevenzione e l’appropriatezzaprocedure per l’Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG)”, organizzato in conclusione del progetto del Ministero della salute iniziato nel 2022 e coordinato dall’ISS, che ha previsto una serie articolata di azioni.LANAZIONALE DEI PUNTI IVG – Inizialmente prevista come attività del Ministero della salute, al suo esordio tra due settimane circa, lasarà pubblicata su Epicentro, sito dell’Istituto superiore di sanità, per poi trovare la sua definitiva collocazione anche sulle pagine ministeriali.