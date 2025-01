Sport.quotidiano.net - Fiorentina, “Il Colpo di Mezzanotte”: Folo-Marì ok, Christensen addio. Il punto su Insigne

Firenze, 8 gennaio 2025 - Finalmente ci siamo. Michaelrunsho è pronto a diventare un calciatore della. Il centrocampista del Napoli sbarcherà a Firenze nella giornata di domani e venerdì dovrebbe sostenere le visite mediche. Fino a giugno sarà viola, poi il club gigliato deciderà se esercitare o meno il diritto di riscatto voluto in sede di trattativa e pari a circa 9 milioni di euro. In quel casorunsho firmerebbe un quadriennale. Palladino avrà così il suo centrocampista già per la partita di Monza in programma lunedì sera. Dove l'osservato speciale sarà Pablo. E non è detto che il difensore spagnolo giochi la partita con la maglia del club brianzolo. Ha già dato il suo ok alla, che di contro gli farà firmare un contratto biennale. Resta da limare qualcosa con il Monza, ma Bocchetti si è già rassegnato a perderlo.