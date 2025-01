Panorama.it - Elvis Presley: l’immortale re del rock avrebbe 90 anni

«Prima ditutto era in bianco e nero. Poi è arrivato. Zoom. Glorioso Technicolor», ha dichiarato Little Richard. «Sentirlo per la prima volta era come evadere di prigione», ha sottolineato Bob Dylan. In effetti molti critici musicali hanno evidenziato come, che oggicompiuto 90, abbia portato la fisicità nel, mentre Bob Dylan, in seguito, abbia aggiunto la parola, diventando il padrino di tutti i cantautori. In effetti, nessuno, prima di, era riuscito a coniugare il country bianco con il blues nero con la sua selvaggia energia e sfrontatezza giovanile, tanto che in molti ritengono che la nascita deland roll coincida con la sua prima incisione discografica. Il 5 luglio 1954 un giovanissimo e allora sconosciuto, fresco di diploma, si trovava nei Sun Studios di Memphis insieme al chitarrista Scotty Moore e al bassista Bill Black, quando i tre ebbero l’intuizione di stravolgere That’s all right, un blues di Arthur Crudup, in qualcosa di assolutamente nuovo e travolgente.