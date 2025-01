Lanazione.it - "Dodici ore in pronto soccorso senza avere notizie su mio padre"

Leggi su Lanazione.it

oredelricoverato aloreche nessun medico abbia fatto sapere qualcosa al figlio dell’anziano che è rimasto in sala d’attesa.oreuna parola nonostante le sollecitazioni e nonostante le richieste al personale infermieristico che, come noto, in questi casi può fare solo da tramite con i medici. A raccontare l’accaduto è il figlio che chiede non venga pubblicato nome e cognome. E’ successo domenica. "Ho dovuto accompagnare mioalper un malore – le parole del figlio – Il trasferimento è statop in ambulanza. Siamo entrati inal Lotti quando erano circa le 13. Sono rimasto in attesa dioltre 12 ore e nessuno che in questo lasso di tempo si sia degnato di darmi qualche informazione.