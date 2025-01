Sport.quotidiano.net - Coppa italia, ore 12. La Primavera oggi in casa dell’Inter

Torna subito in campo ladi Claudio Rivalta che, archiviato il primo ko del 2025 con l’Atalanta, cerca nuovamente di voltare pagina per mettersi alle spalle un periodo difficile fatto da una lunga serie di sconfitte. L’occasione per ritrovare il sorriso sarà la sfida dicontro i pari età, con i baby rossoblù che saranno di scena alle 12 al Konami Youth Center di Milano per gli ottavi di finale della competizione. Ravaglia e compagni sono arrivati a giocarsi il passaggio ai quarti dopo la vittoria di misura contro il Sudtirol e nel turno precedente con il Renate e ora cercheranno di allungare la propria avventura nella competizione sfidando i nerazzurri di Andrea Zanchetta. Un avversario tutt’altro che semplice, in zona play off in campionato grazie ai suoi 31 punti frutto di 9 vittorie ma reduci dalle sconfitte con Roma e Juve e da un pari contro l’Udinese.