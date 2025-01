Ilrestodelcarlino.it - Contributo speciale per l’alluvione. A Castel Bolognese per 180 famiglie

Un ulterioredi 550 euro allecolpite dagli eventi alluvionali che hanno interessatoa partire da maggio 2023. E’ la misura straordinaria approvata alla fine dello scorso anno dall’amministrazione comunalelana. La manovra è stata possibile grazie alle donazioni non vincolate ricevute dall’Ente Locale, pari a circa 100mila euro, che andranno a favore di circa 180, già destinatarie deldi autonoma sistemazione. "Non avendo ricevuto molte donazioni - ha spiegato il sindaco Luca Della Godenza -, abbiamo scelto di devolvere quelle non vincolate allepiù colpite, ovvero chi ha dovuto lasciare la propria abitazione. Complessivamente le donazioni ricevute ammontano a circa 150mila euro, dei quali 50mila sono risorse vincolate per interventi di piccole riqualificazioni su immobili pubblici".