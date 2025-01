Chiccheinformatiche.com - ChatGpt video arriva anche in Italia: cosa permette di fare? riconosce gli oggetti, legge le etichette e dà consigli

Leggi su Chiccheinformatiche.com

si evolve sempre di più e proprio in questi giorni sbarca inuna versione che promette di rivoluzionare l’esperienza degli utenti: la modalità. Questa nuova funzionalitàdi interagire con il noto assistente virtuale non solo tramite testo o voce, maattraverso la fotocamera, offrendo un’innovativa combinazione di intelligenza artificiale e visione artificiale.diglilee dàTra le capacità più sorprendenti c’è il riconoscimento degli. Basta puntare la fotocamera del proprio dispositivo su un prodotto, un accessorio o qualsiasi oggetto per ottenere in pochi istanti informazioni dettagliate. La tecnologia consente, ad esempio, di identificare un elettrodomestico, una decorazione o un capo d’abbigliamento, fornendo all’utente suggerimenti sull’uso outili per il miglior acquisto.